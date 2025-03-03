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Сварка між Трампом і Зеленським була навмисною ескалацією, - Мерц

Понеділок 03 березня 2025 16:46
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Сварка між Трампом і Зеленським була навмисною ескалацією, - Мерц Фото: Фрідріх Мерц, лідер ХДС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сварка між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, ймовірно, не була випадковою. Вона могла бути спланована заздалегідь.

Про це заявив лідер німецької партії ХДС Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"На мій погляд, це була не спонтанна реакція на висловлювання Зеленського, а явно навмисна ескалація на цій зустрічі в Овальному кабінеті", - вважає Мерц.

За словами потенційно майбутнього канцлера Німеччини, він був здивований тоном діалогу, який "не сприяв користі справі".

Як зазначив Мерц, така сварка між Трампом і Зеленським відповідала нинішній поведінці американського уряду. Він кілька разів переглядав відеозапис зустрічі двох лідерів.

"У низці подій останніх тижнів і місяців, включно з появою американської делегації в Мюнхені на безпековій конференції, є певна послідовність, яку ми зараз спостерігаємо з боку Вашингтона", - наголосив він.

Лідер ХДС припустив, що вже найближчими роками і десятиліттями Європі доведеться робити набагато більше для забезпечення власної безпеки. Але він додав, що необхідно зробити все можливе, щоб "утримати американців у Європі".

Сварка між Трампом і Зеленським

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон і провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті між двома лідерами почалася суперечка. Трамп стверджував, що у Зеленського "не залишилося карт" і звинувачував його в невдячності за надану допомогу.

Після цього Зеленський достроково покинув Білий дім. При цьому Україна і США не підписали угоду про рідкоземи, як планувалося раніше.

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