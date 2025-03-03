Приглашение Зеленского на встречу с Трампом "не было засадой", - Белый дом

Американское руководство не планировало "засаду", когда пригласило президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Успех выглядит так, что президент Зеленский садится и обсуждает условия мира, говорит о том, что он должен увидеть, что должна увидеть Украина, чтобы прийти к частичному прекращению огня, постоянному прекращению огня и окончанию этой войны", - заявил Уолтц.
Он считает, что время "не на стороне Зеленского, чтобы вечно продолжать конфликт". Также Уолтц добавил, что запасы и боеприпасы США также не безграничны, поэтому "время для разговора пришло".
"Это была не засада. Это была возможность и момент, и я думаю, что президент Зеленский оказал своей стране медвежью услугу, не добившись положительного результата в пятницу", - добавил советник президента США.
По его мнению, ссора между Трампом и Зеленским "ставит под сомнения" заключения сделки о редкоземах.
Напомним, в прошлую пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Белом доме. В ходе общения в Овальном кабинете между ними произошла перепалка.
Трампу "не понравилось", когда Зеленский заявил о том, что последствия войны России против Украины почувствуют даже в США. После этого американский лидер начал общаться с президентом Украины на повышенных тонах.
В итоге запланированную пресс-конференцию Зеленского и Трампа отменили. Также было отменено подписание соглашения о редкоземах.
Западные СМИ на этом фоне написали, что такую ссору могли планировать Трамп и Вэнс.
При этом лидер ХДС Фридрих Мерц отмечал, что перепалка между Трампом и Зеленским была "заранее спланированной эскалацией".
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