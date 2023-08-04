Запрошення на столі. Чи візьме Китай участь у мирному саміті в Саудівській Аравії

Українські та західні дипломати сподіваються, що на зустрічі радників з національної безпеки та інших високопосадовців з близько 40 країн світу в Джидді (Саудівська Аравія), вдасться домовитися про ключові принципи майбутнього мирного врегулювання для припинення війни Росії в Україні. За даними видання, Москва не бере участі у зустрічі.

Українські, російські та міжнародні чиновники кажуть, що наразі немає перспективи прямих мирних переговорів між Україною та Росією, оскільки війна продовжує вирувати, а Київ прагне відвоювати територію шляхом контрнаступу.

"Однією з головних цілей цього раунду переговорів буде остаточно зафіксувати спільне розуміння того, про що йдеться в 10 пунктах", - сказав дипломатичний радник українського президента Володимира Зеленського Ігор Жовква.

10 пунктів української "формули миру" включають заклики до відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, захисту продовольства та енергопостачання, ядерної безпеки та звільнення всіх ув'язнених.

Підтримка Китаю для України

За даними видання, найбільшим дипломатичним призом була б підтримка з боку Китаю, який підтримує тісні економічні та дипломатичні зв'язки з Росією і досі відкидав міжнародні заклики засудити вторгнення.

Китай був запрошений на попередній раунд переговорів у Копенгагені наприкінці червня, але не прийшов.

"Минулого разу вони не відмовлялися від участі в переговорах: вони сказали, що не можуть вписати її в свій графік... Цього разу ми всі повторили наші звернення до Пекіна ... і ми маємо певні позитивні сигнали". - сказав анонімний німецький урядовець.

Якщо Китай вирішить взяти участь у конференції, він може зробити це або шляхом направлення посланців, або за допомогою відеозв'язку, заявили офіційні особи. За словами німецького чиновника, саудівська дипломатія відіграла ключову роль у переконанні Пекіна взяти участь у конференції.

Жовква повідомив, що посол Китаю в Україні брав участь у зустрічах у Києві щодо мирної ініціативи, і що Україна працює над тим, щоб Китай взяв участь у конференції в Джидді.

Однак Міністерство закордонних справ Китаю не дало прямої відповіді на запитання, чи візьме Китай участь у зустрічі.

"Китай готовий працювати разом з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у заспокоєнні ситуації", - заявили в міністерстві.

Саміт у Саудівській Аравії

Відомо, що завтра у Саудівській Аравії пройде зустріч, присвячена питанням миру в Україні. У саміті візьму участь представники понад 30 країн, зокрема США, ЄС, Канади, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту і Мексики.

За інформацією ЗМІ, Китай також може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.

В Офісі президента раніше пояснювали, що головною метою зустрічі стане "формула миру" України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.