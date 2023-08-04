Приглашение на столе. Примет ли Китай участие в мирном саммите в Саудовской Аравии

Украинские и западные дипломаты надеются, что на встрече советников по национальной безопасности и других высокопоставленных чиновников из около 40 стран мира в Джидде (Саудовская Аравия), удастся договориться о ключевых принципах будущего мирного урегулирования для прекращения войны России в Украине. По данным издания, Москва не участвует во встрече.

Украинские, российские и международные чиновники говорят, что пока нет перспективы прямых мирных переговоров между Украиной и Россией, поскольку война продолжает бушевать, а Киев стремится отвоевать территорию путем контрнаступления.

"Одной из главных целей этого раунда переговоров будет окончательно зафиксировать общее понимание того, о чем говорится в 10 пунктах", - сказал дипломатический советник украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.

10 пунктов украинской "формулы мира" включают призывы к восстановлению территориальной целостности Украины, выводу российских войск, защите продовольствия и энергоснабжения, ядерной безопасности и освобождению всех заключенных.

Поддержка Китая для Украины

По данным издания, самым большим дипломатическим призом была бы поддержка со стороны Китая, который поддерживает тесные экономические и дипломатические связи с Россией и до сих пор отвергал международные призывы осудить вторжение.

Китай был приглашен на предыдущий раунд переговоров в Копенгагене в конце июня, но не пришел.

"В прошлый раз они не отказывались от участия в переговорах: они сказали, что не могут вписать его в свой график... На этот раз мы все повторили наши обращения к Пекину ... и мы имеем определенные позитивные сигналы". - сказал анонимный немецкий чиновник.

Если Китай решит принять участие в конференции, он может сделать это либо путем направления посланников, либо с помощью видеосвязи, заявили официальные лица. По словам немецкого чиновника, саудовская дипломатия сыграла ключевую роль в убеждении Пекина принять участие в конференции.

Жолква сообщил, что посол Китая в Украине принимал участие во встречах в Киеве по мирной инициативе, и что Украина работает над тем, чтобы Китай принял участие в конференции в Джидде.

Однако Министерство иностранных дел Китая не дало прямого ответа на вопрос, примет ли Китай участие во встрече.

"Китай готов работать вместе с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в успокоении ситуации", - заявили в министерстве.

Саммит в Саудовской Аравии

Известно, что завтра в Саудовской Аравии пройдет встреча, посвященная вопросам мира в Украине. В саммите примут участие представители более 30 стран, в том числе США, ЕС, Канады, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта и Мексики.

По информации СМИ, Китай может присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии.

В Офисе президента ранее объясняли, что главной целью встречи станет "формула мира" Украины.

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