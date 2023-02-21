Запрошення у силі. Посол у Франції сподівається, що Макрон відвідає Україну в березні

Посол України у Франції Вадим Омельченко сподівається на візит французького президента Еммануеля Макрона до Києва у березні, зазначивши, що запрошення досі в силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Вадима Омельченка в ефірі радіостанції RTL.

"Я дуже сподіваюся, що Франція продовжить свою підтримку. Те, що ми бачимо від французів, - це безпрецедентний рівень підтримки. Що стосується можливого візиту, то, звісно, ​​запрошення президенту Франції зроблено й досі актуальне. Сподіваємося, що цей візит відбудеться найближчим часом, можливо, у березні", - сказав посол. За даними французьких ЗМІ, Макрон хоче відвідати Україну, та прагне зробити це з "конкретними оголошеннями".