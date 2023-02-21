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Приглашение в силе. Посол во Франции надеется, что Макрон посетит Украину в марте

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко надеется на визит французского президента Эммануэля Макрона в Киев в марте, отметив, что приглашение по-прежнему в силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Вадима Омельченко в эфире радиостанции RTL.

"Я очень надеюсь, что Франция продолжит свою поддержку. То, что мы видим от французов, - это беспрецедентный уровень поддержки. Что касается возможного визита, то, конечно, приглашение президенту Франции сделано и до сих пор актуально. Надеемся, что этот визит состоится в ближайшее время, может быть, в марте", - сказал посол.

По данным французских СМИ, Макрон хочет посетить Украину и стремится сделать это с "конкретными объявлениями".

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может и не должна победить, нужно продолжать поддержку Украины.

Также ранее мы писали, что Франция ускорила производство вооружений, поэтому Украина может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

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ФранцияЭммануэль Макрон