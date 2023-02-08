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Росія не може і не повинна перемогти, потрібно продовжувати підтримку України, - Макрон

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Середа 08 лютого 2023 23:52
Росія не може і не повинна перемогти, потрібно продовжувати підтримку України, - Макрон Фото: Президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Війна, яку розв'язала Росія проти України, стосується майбутнього всієї Європи. Злочин агресії не можна терпіти ні за яких обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Франції Еммануеля Макрона під час спільної прессконференції з президентом Володимиром Зеленським і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Росія не може і не повинна перемогти. Поки він (Путін - ред.) атакує, нам буде необхідно продовжувати військову підтримку, необхідну для збереження України", - зазначив політик.

Макрон також запевнив, що Київ може розраховувати на допомогу Парижа у "розбудові миру". За його словами, запропонований Зеленським мирний план є "основою для обговорення цього шляху.

"Ми хочемо разом будувати мир, мир, який справедливий для України, її народу, його мужності і який дає змогу будувати простір безпеки для всіх", - додав глава Франції.

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Франція Еммануель Макрон Війна Росії проти України
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