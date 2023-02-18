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Франція анонсувала швидкі постачання в Україну гаубиць Caesar

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Мюнхен, Субота 18 лютого 2023 02:28
Франція анонсувала швидкі постачання в Україну гаубиць Caesar Фото: Глава МЗС Франції Катрін Колона (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франція прискорила виробництво озброєнь, тому Україна може розраховувати на швидкі постачання додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра закордонних справ Франції Катрін Колони під час Мюнхенської конференції.

Колона заявила, що всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї.

"Додаткові САУ Caesar ви отримаєте незабаром, оскільки ми тепер виробляємо швидше", - сказала вона.

Нагадаємо, про постачання додаткових 12 САУ Caesar Міноборони Франції повідомило 31 січня.

РБК-Україна повідомляло, що Франція розглядає запит України на навчання пілотів винищувачів. Це питання має розглядатись під час візиту міністра оборони України Олексія Резнікова до Парижа.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, зазначивши, що немає нічого забороненого у цьому.

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