Запрошення на НМТ-2026: як дізнатися дату, час та місце проведення тесту

15:36 05.05.2026 Вт
2 хв
Учасникам варто регулярно перевіряти свої персональні кабінети
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Запрошення на НМТ абітурієнти отримають до 10 травня (Getty Images)

Учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) зможуть дізнатися дату, час і місце складання іспиту вже найближчим часом. Запрошення з’являться у персональних кабінетах не пізніше ніж за 10 днів до початку основних сесій.

Головне:

  • Терміни: Запрошення на основну сесію НМТ будуть доступні в персональних кабінетах не пізніше ніж за 10 днів до іспитів - до 10 травня.
  • Зміст документа: У запрошенні вкажуть точну дату, час та адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).
  • Канали зв'язку: УЦОЯО не надсилатиме SMS або листи на пошту - уся інформація розміщується лише в персональному кабінеті учасника.
  • Конфіденційність: Адреси центрів тестування заборонено розголошувати з міркувань безпеки.
  • Шахрайство: Учасників просять не передавати персональні дані стороннім ресурсам та Telegram-каналам, що обіцяють "швидкий доступ" до інформації.

Коли з’являться запрошення

Запрошення для участі в НМТ мають оприлюднити до 10 травня. У них буде зазначено:

  • точну дату і час тестування;
  • адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).

Водночас інформація про місце проведення тесту є конфіденційною.

Де шукати інформацію

УЦОЯО наголошує, що жодних SMS чи листів на електронну пошту з даними про НМТ надсилати не будуть.

Уся інформація з’явиться виключно в персональних кабінетах учасників. Там же згодом буде доступна вкладка з результатами тестування.

Учасників закликають не поширювати адресу екзаменаційних центрів і не передавати свої персональні дані стороннім особам.

Особливу обережність варто проявляти щодо Telegram-каналів та інших онлайн-ресурсів, які пропонують "швидкий доступ" до інформації про тестування. УЦОЯО рекомендує користуватися лише офіційними джерелами.

Нагадаємо, цьогоріч на НМТ зареєструвалися понад 355 тисяч абітурієнтів - це більше, ніж торік. Найпопулярнішими предметами стали англійська мова та географія, тоді як фізику і хімію обрали найменше. Основна сесія НМТ розпочнеться 20 травня.

РБК-Україна також писало, що навіть кількахвилинне запізнення на НМТ означає недопуск до іспиту. Учасникам радять заздалегідь перевірити документи й маршрут, адже тест проходитиме в один день у два етапи.

