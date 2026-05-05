Запрошення на НМТ-2026: як дізнатися дату, час та місце проведення тесту

Учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) зможуть дізнатися дату, час і місце складання іспиту вже найближчим часом. Запрошення з’являться у персональних кабінетах не пізніше ніж за 10 днів до початку основних сесій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
Запрошення для участі в НМТ мають оприлюднити до 10 травня. У них буде зазначено:
Водночас інформація про місце проведення тесту є конфіденційною.
УЦОЯО наголошує, що жодних SMS чи листів на електронну пошту з даними про НМТ надсилати не будуть.
Уся інформація з’явиться виключно в персональних кабінетах учасників. Там же згодом буде доступна вкладка з результатами тестування.
Учасників закликають не поширювати адресу екзаменаційних центрів і не передавати свої персональні дані стороннім особам.
Особливу обережність варто проявляти щодо Telegram-каналів та інших онлайн-ресурсів, які пропонують "швидкий доступ" до інформації про тестування. УЦОЯО рекомендує користуватися лише офіційними джерелами.
Нагадаємо, цьогоріч на НМТ зареєструвалися понад 355 тисяч абітурієнтів - це більше, ніж торік. Найпопулярнішими предметами стали англійська мова та географія, тоді як фізику і хімію обрали найменше. Основна сесія НМТ розпочнеться 20 травня.
РБК-Україна також писало, що навіть кількахвилинне запізнення на НМТ означає недопуск до іспиту. Учасникам радять заздалегідь перевірити документи й маршрут, адже тест проходитиме в один день у два етапи.