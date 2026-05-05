Приглашение на НМТ-2026: как узнать дату, время и место проведения теста

Главное: Сроки: Приглашения на основную сессию НМТ будут доступны в персональных кабинетах не позднее чем за 10 дней до экзаменов - до 10 мая.

Когда появятся приглашения

Приглашения для участия в НМТ должны обнародовать до 10 мая. В них будет указано:

точную дату и время тестирования;

адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ).

В то же время информация о месте проведения теста является конфиденциальной.

Где искать информацию

УЦОКО отмечает, что никаких SMS или писем на электронную почту с данными об НМТ присылать не будут.

Вся информация появится исключительно в персональных кабинетах участников. Там же впоследствии будет доступна вкладка с результатами тестирования.

Участников призывают не распространять адрес экзаменационных центров и не передавать свои персональные данные посторонним лицам.

Особую осторожность следует проявлять в отношении Telegram-каналов и других онлайн-ресурсов, которые предлагают "быстрый доступ" к информации о тестировании. УЦОКО рекомендует пользоваться только официальными источниками.