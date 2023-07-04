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Запрошення до НАТО посилить Україну, РФ сприйме обережність як слабкість, - Науседа

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лідерам НАТО слід бути сміливішими у розгляді прагнення України до членства на саміті Альянсу у Вільнюсі, адже це підвищить ефективність Києва на полі бою, тоді як Москва сприйме будь-яку обережність як слабкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу в інтерв'ю Reuters.

"чіткіше формулювання перспективи членства для України, напевно, підвищить бойовий дух українських воїнів на полі бою".

ілька країн готують "додатковий портфель зобов'язань (військової підтримки - ред.)" для України, щоб оголосити на саміті НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу пройде 11-12 липня у Литві. На ньому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що держава має всі підстави для цього.

Окрім того, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. В Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки.

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