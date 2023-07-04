Приглашение в НАТО усилит Украину, РФ воспримет осторожность как слабость, - Науседа

"более четкая формулировка перспективы членства для Украины, наверное, повысит боевой дух украинских воинов на поле боя".

несколько стран готовят "дополнительный портфель обязательств (военной поддержки - ред.)" для Украины, чтобы объявить на саммите НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить политическое решение по поддержке вступления. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у государства есть все основания для этого.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. В Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности.

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