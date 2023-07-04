Приглашение в НАТО усилит Украину, РФ воспримет осторожность как слабость, - Науседа

Лидерам НАТО следует быть смелее в рассмотрении стремления Украины к членству на саммите Альянса в Вильнюсе, ведь это повысит эффективность Киева на поле боя, тогда как Москва воспримет любую осторожность как слабость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в интервью Reuters.
"более четкая формулировка перспективы членства для Украины, наверное, повысит боевой дух украинских воинов на поле боя".
несколько стран готовят "дополнительный портфель обязательств (военной поддержки - ред.)" для Украины, чтобы объявить на саммите НАТО.
Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить политическое решение по поддержке вступления. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у государства есть все основания для этого.
Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. В Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности.
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