Запрошені країни усіх континентів. Зеленський розповів про Глобальний саміт миру

До участі були запрошені глави держав й урядів з усіх континентів.

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН (Організації Об'єднаних Націй, - ред.) і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", - пише Зеленський.

За словами президент, кожна миролюбна країна буде зацікавлена в тому, аби взяти участь у саміті, оскільки це є важливо не лише для України. Зокрема мова йтиме про:

глобальну роль країн;

повагу до міжнародного права й мирного співіснування у світі.

"Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок - захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - додав президент.

Глобальний саміт миру

Ще у листопаді 2022 року Зеленський вперше озвучив "формулу миру", яка повинна була б посприяти завершенню повномасштабної війни на справедливих умовах.

Вищезгадану "формулу" обговорять під час Глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії. Серед запрошених учасників немає Російської Федерації, але, як відзначав голова Офісу президента Андрій Єрмак, країна-терорист зможе взяти участь в засіданні під час наступних самітів.

Також президент розповідав про те, що розвідка України має дані щодо планів Росії зірвати проведення засідання.