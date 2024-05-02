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Приглашены страны всех континентов. Зеленский рассказал о Глобальном саммите мира

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Предстоящий Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, рядом с городом Люцерн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

К участию были приглашены главы государств и правительств со всех континентов.  

"Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН (Организации Объединенных Наций, - ред.) и нормами международного права. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам", - пишет Зеленский. 

По словам президента, каждая миролюбивая страна будет заинтересована в том, чтобы принять участие в саммите, поскольку это важно не только для Украины. В частности речь пойдет о: 

  • глобальной роли стран; 
  • уважении к международному праву и мирному сосуществованию в мире.

"Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Итак, наш общий глобальный долг - защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом пойдет речь на первом Саммите мира в Швейцарии", - добавил президент. 

Глобальный саммит мира

Еще в ноябре 2022 года Зеленский впервые озвучил "формулу мира", которая должна была бы поспособствовать завершению полномасштабной войны на справедливых условиях. 

Вышеупомянутую "формулу" обсудят во время Глобального саммита мира, который пройдет в Швейцарии. Среди приглашенных участников нет Российской Федерации, но, как отмечал глава Офиса президента Андрей Ермак, страна-террорист сможет принять участие в заседании во время следующих саммитов.

Также президент рассказывал о том, что разведка Украины располагает данными о планах России сорвать проведение заседания.

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