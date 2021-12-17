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Запретили всем смеяться: в КНДР объявили 11-дневный траур

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Пятница 17 декабря 2021 20:34
Запретили всем смеяться: в КНДР объявили 11-дневный траур Фото: верховный руководитель Северной Кореи Кым Чен Ын (whitehouse.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Власти КНДР объявили 11-дневный траур из-за десятой годовщины смерти бывшего лидера страны Ким Чен Ира. Всем гражданам запретили демонстрировать "признаки счастья" и употреблять спиртные напитки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Из-за 11-дневного чествования памяти бывшего лидера, всем гражданам КНДР запрещено "демонстрировать признаки счастья".

В частности, 17 декабря - в день смерти Ким Чен Ира, им также запретили ходить в продуктовые магазины.

В случае смерти кого - то из членов семьи - не разрешается громко плакать, а хоронить тело можно только после траура. То же самое касается и празднования Дней рождения.

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