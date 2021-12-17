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Заборонили усім сміятися: в КНДР оголосили 11-денну жалобу

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П'ятниця 17 грудня 2021 20:34
Заборонили усім сміятися: в КНДР оголосили 11-денну жалобу Фото: верховний керівник Північної Кореї Кым Чен Ин (whitehouse.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Влада КНДР оголосила 11-денну жалобу через десяту річницю смерті колишнього лідера країни Кім Чен Іра. Усім громадянам заборонили демонструвати “ознаки щастя” й вживати спиртні напої.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Через 11-денне вшанування пам’яті колишнього лідера, усім громадянам КНДР заборонено "демонструвати ознаки щастя".

Зокрема, 17 грудня - в день смерті Кім Чен Іра, їм також заборонили ходити до продуктових магазинів.

У разі смерті когось із членів родини - не дозволяється голосно плакати, а ховати тіло можна лише після жалоби. Теж саме стосується й святкування Днів народження.

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