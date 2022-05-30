Запрет на взыскание долгов с военных по кредитам: в Раде объяснили, как это будет работать

Верховная рада вместе с Национальным банком Украины подготовила законопроект, которым хотят освободить военных от уплаты долгов по потребительскому кредитованию. Норма будет действовать во время действия военного положения и шесть месяцев после его окончания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев во время телемарафона.
"Мы предлагаем, чтобы военнослужащий, который защищает нашу страну, обращался с соответствующим заявлением в банк, коллектору и другому лицу, которое владеет его долгом по потребительскому кредитованию. Этот долг не подлежит взысканию в течение всего периода военного времени и шесть месяцев после этого", - сказал он.
По его словам, также запрещается принимать любые меры по взысканию задолженности по потребительскому кредитованию в отношении членов семьи.
Гетманцев сообщил, что военные смогут предупредить о невозможности оплаты долгов по кредитам так, как это предусмотрено кредитными договорами. Это могут сделать по поручению члены семьи или уполномоченные лица.
Напомним, Национальный банк Украины предлагает запретить меры по урегулированию просроченной задолженности военнослужащих. НБУ направил письмо Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады с предложением внесения изменений в закон Украины "О потребительском кредитовании".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.