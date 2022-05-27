Коллекторам запретят звонить военным и их семьям: что предлагает НБУ
Национальный банк Украины предлагает запретить меры по урегулированию просроченной задолженности военнослужащих. Запрет будет действовать на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Проект закона касается военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения.
Предлагается запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих.
"Также кредиторам и коллекторским компаниям запрещается проводить телефонные и видеопереговоры, личные встречи, отправлять текстовые, голосовые и иные сообщения как военнослужащим, так и членам их семей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, НБУ направил письмо Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады с предложением внесения изменений в закон Украины "О потребительском кредитовании".
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