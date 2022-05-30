Запрет на взыскание долгов с военных по кредитам: в Раде объяснили, как это будет работать

Верховная рада вместе с Национальным банком Украины подготовила законопроект, которым хотят освободить военных от уплаты долгов по потребительскому кредитованию. Норма будет действовать во время действия военного положения и шесть месяцев после его окончания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев во время телемарафона.

"Мы предлагаем, чтобы военнослужащий, который защищает нашу страну, обращался с соответствующим заявлением в банк, коллектору и другому лицу, которое владеет его долгом по потребительскому кредитованию. Этот долг не подлежит взысканию в течение всего периода военного времени и шесть месяцев после этого", - сказал он.

По его словам, также запрещается принимать любые меры по взысканию задолженности по потребительскому кредитованию в отношении членов семьи.

Гетманцев сообщил, что военные смогут предупредить о невозможности оплаты долгов по кредитам так, как это предусмотрено кредитными договорами. Это могут сделать по поручению члены семьи или уполномоченные лица.