UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Запрет российских соцсетей позитивно повлиял на общую ситуацию, - Киберполиция

Автор: Владислав Красинский

Запрет российских социальных сетей таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники" позитивно повлиял на общую ситуацию в Украине. Такую практику нужно продолжать.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Киберполиции Александр Гринчак.

По его словам, после блокировки пользоваться этими соцсетями стало неудобно, поскольку чтобы к ним подключиться, нужно "напрячься".

"Но зачем человеку прилагать дополнительное усилие, если есть масса других доступных соцсетей? Потому мы наблюдаем ощутимый спад посещаемости российских соцсетей и отток аудитории из сервисов, которые попали в санкционный список. Это позитивно повлияло на общую обстановку. Нужно продолжать", - отметил Гринчак.

Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей в Украине. Но, например, приложения на iOs и Android позволяют обойти этот запрет и пользоваться социальной сетью "ВКонтакте" без технологии VPN. СБУ и МИД Украины просили App Store и Google Play сделать эти приложения недоступными для украинцев.

В то же время эксперты полагают, что угроза российских социальных сетей для национальной безопасности Украины преувеличена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерациясоцсетиКиберполиция