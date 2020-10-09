"Вконтакте" уже не представляет угрозу нацбезопасности Украины, - эксперт

Фото: приложение "Вконтакте" в смартфоне (pixabay.com)

Угроза российских социальных сетей для национальной безопасности Украины преувеличена. По словам эксперта по информационной безопасности, бывшего заместителя министра информационной политики Татьяны Поповой, опасность российских соцсетей нивелировал отток украинских пользователей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Порванные сети. Как в Украине борются с "ВКонтакте" и причем здесь выборы".

"Я думаю, что в таком виде, в котором сейчас есть "ВКонтакте", она уже не представляет угрозу для национальной безопасности Украины. Это нужно очень не уважать нашу нацбезопасность, чтобы говорить, что она вот в сегодняшнем таком виде несет какую-то угрозу", - сказала Попова.

Напомним, в начале сентября сеть "Вконтакте" стала доступной на территории Украины через приложение. Тогда в СНБО заявили, что возобновление работы приложения может способствовать сбору персональных данных российскими спецслужбами.

Как писало РБК-Украина, Служба безопасности Украины попросила Google и Apple запретить на территории Украины приложение "Вконтакте".