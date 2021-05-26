Заборона російських соцмереж позитивно вплинула на загальну ситуацію, - Кіберполіція

Заборона російських соціальних мереж таких як "ВКонтакте" і "Одноклассники" позитивно вплинула на загальну ситуацію в Україні. Таку практику потрібно продовжувати.

За його словами, після блокування користуватися цими соцмережами стало незручно, оскільки щоб до них підключитися, треба "напружитися".

"Але навіщо людині докладати додаткових зусиль, якщо є маса інших доступних соцмереж? Тому ми спостерігаємо відчутний спад відвідуваності російських соцмереж і відтік аудиторії з сервісів, які потрапили в санкційний список. Це позитивно вплинуло на загальну обстановку. Потрібно продовжувати", - зазначив Гринчак.