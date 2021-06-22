Запрет прятать лицо: оккупационная власть Крыма выдает активистам "предостережения"

Оккупационные власти в аннексированном Крыму снова практикуют вручение крымскотатарским активистам так называемых "предостережений о недопустимости нарушения закона". В них прописан запрет прятать лицо.
"Накануне дня крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня, активистам на оккупированном полуострове стали вручать "предостережения", - отмечают правозащитники.
В "предостережении", подписанном заместителем начальника "полиции МВД РФ по Красногвардейскому району", указано, что на территории Крыма "планируется проведение несогласованного митинга".
Подчеркивается, что участникам акции "запрещается прятать свое лицо, иметь при себе оружие, не допускается нарушение общественного порядка и осуществления экстремистской деятельности".
В документе также указаны восемь статей, по которым активистов могут привлечь к ответственности:
День крымскотатарского флага ежегодно отмечается 26 июня. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня 1991 года в Симферополе.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 21 июня начала летнюю сессию. На повестке дня новой сессии - резолюция о правах крымских татар в оккупированном Крыму.
Как писало РБК-Украина, Верховной раде рекомендуют принять в целом законопроект №5506 президента Владимира Зеленского о коренных народах.