Заборона ховати обличчя: окупаційна влада Криму видає активістам "застереження"

"Напередодні дня кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня, активістам на окупованому півострові стали вручати "застереження", - зазначають правозахисники.

Вказано, що "застереження про неприпустимість порушення закону" вручили кримськотатарському активісту Заїру Смедляєву. Правозахисники зазначають, що їх стали отримувати активісти в різних районах окупованого півострова.

У "застереженні", підписаному заступником начальника "поліції МВС РФ по Красногвардійському району", вказано, що на території Криму "планується проведення неузгодженого мітингу".

Підкреслюється, що учасникам акції "забороняється ховати своє обличчя, мати при собі зброю, не допускається порушення громадського порядку і здійснення екстремістської діяльності".

У документі також вказані вісім статей, за якими активістів можуть притягнути до відповідальності:

за порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу,

їх проведення без подачі повідомлення,

пропаганду або публічну демонстрацію нацистської атрибутики або символіки,

незаконне поводження зі зброєю,

публічні заклики до екстремістської діяльності і порушення територіальної цілісності РФ.

День кримськотатарського прапора щороку відзначається 26 червня. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня 1991 року в Сімферополі.