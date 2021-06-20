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ПАСЕ завтра начнет летнюю сессию. Рассмотрит резолюцию по крымским татарам

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Страсбург, Воскресенье 20 июня 2021 14:46
ПАСЕ завтра начнет летнюю сессию. Рассмотрит резолюцию по крымским татарам Фото: ПАСЕ рассмотрит резолюцию по крымским татарам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Парламентская ассамблея Совета Европы в понедельник, 21 июня, начнет летнюю сессию. На повестке дня новой сессии будет резолюция по правам крымских татар в оккупированном Крыму.

Об этом говорится на сайте ПАСЕ.

Резолюцию предложила представитель делегации Исландии Сунна Торхилдур. В документе рассказывается о нарушении прав крымских татар оккупантами в Крыму, их преследовании и других нарушениях гуманитарного права.

В резолюции призывают Россию выполнить следующие требования:

  • прекратить оккупацию Крыма;
  • провести полное и прозрачное расследование смертей и исчезновения политических активистов, критиковавших оккупацию;
  • воздержаться от давления на независимые СМИ и возобновить работу крымскотатарского телеканала ATR;
  • воздержаться от преследования и давления на крымскотатарские организации;
  • разрешить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым и позволить им свободно перемещаться через административную границу;
  • обеспечить, чтобы права крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму не нарушались.

"Россия должна нести ответственность за нарушения прав человека, совершенные на территории, находящейся под ее контролем, должна немедленно положить конец этим нарушениям и принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем", - отмечается в документе.

Как сообщила в эфире канала "Украина 24" нардеп Мария Мезенцева, украинская делегация, которую она возглавляет, уже отправилась в Страсбург, чтобы принять участие в заседаниях ПАСЕ в офлайн-формате.

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ПАСЕ Крым резолюция
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