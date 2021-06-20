ПАСЕ завтра начнет летнюю сессию. Рассмотрит резолюцию по крымским татарам

Парламентская ассамблея Совета Европы в понедельник, 21 июня, начнет летнюю сессию. На повестке дня новой сессии будет резолюция по правам крымских татар в оккупированном Крыму.

Об этом говорится на сайте ПАСЕ .

Резолюцию предложила представитель делегации Исландии Сунна Торхилдур. В документе рассказывается о нарушении прав крымских татар оккупантами в Крыму, их преследовании и других нарушениях гуманитарного права.

В резолюции призывают Россию выполнить следующие требования:

прекратить оккупацию Крыма;

провести полное и прозрачное расследование смертей и исчезновения политических активистов, критиковавших оккупацию;

воздержаться от давления на независимые СМИ и возобновить работу крымскотатарского телеканала ATR;

воздержаться от преследования и давления на крымскотатарские организации;

разрешить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым и позволить им свободно перемещаться через административную границу;

обеспечить, чтобы права крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму не нарушались.

"Россия должна нести ответственность за нарушения прав человека, совершенные на территории, находящейся под ее контролем, должна немедленно положить конец этим нарушениям и принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем", - отмечается в документе.

Как сообщила в эфире канала "Украина 24" нардеп Мария Мезенцева, украинская делегация, которую она возглавляет, уже отправилась в Страсбург, чтобы принять участие в заседаниях ПАСЕ в офлайн-формате.