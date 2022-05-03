Запрет пророссийских партий и призыв к США признать РФ спонсором терроризма: какие решения приняла ВР

Законопроект о запрете пророссийских партий поддержали 330 депутатов. По словам главы "Слуги народа" Елены Шуляк, могут запретить партии, программные цели или деятельность которых направлены на оправдание или отрицание вооруженной агрессии против Украины.

В частности, речь идет о попытке выдать агрессию рф за внутриукраинский конфликт, гражданскую войну, отрицание временной оккупации части территории Украины.

"Также могут запретить деятельность партий, чья деятельность направлена на прославление или оправдание лиц, причастных к вооруженной агрессии против Украины, представителей вооруженных формирований РФ и других незаконных вооруженных формирований, в частности путем их определение как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди". Наконец мы перестанем толковать в нашем политикуме "русский мир", который несет только разруху в Украине", - отмечает Елена Шуляк.

В обращении к Конгрессу США (постановление №7341) депутаты призвали американцев поддержать вывод о признании РФ государством-спонсором терроризма, усиливать санкции против РФ и государств, которые сотрудничают с ней и поддерживают ее террористический режим, признать так называемые "ЛНВ" и "ДНР", а также вооруженные силы РФ террористическими организациями.

Пострадавшим от преступлений оккупантов депутаты предоставили возможность получать бесплатную правовую помощь (законопроект №7312). В частности - потерпевшим от уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности, а также тем, кто подвергся пыткам или жестокому обращению во время военных действий.

"За каждое насилие преступники должны ответить, и виновные понесут наказание. Для этого мы наработали механизм помощи жертвам российских захватчиков - не только моральной и физической, но и юридической помощи. Сейчас важно собрать как можно больше свидетельств о зверствах российских солдат, и безвозмездная правовая помощь пострадавшим в этом поможет", - пояснила Шуляк.

Также юридическое сопровождение за счет государства получат люди, которые потеряли документы, подтверждающие личность и гражданство Украины. Им помогут оформить и получить такие документы.

Чтобы эффективнее расследовать преступления РФ против Украины, парламент принял законопроект №7304 о сотрудничестве с Международным уголовным судом. Этим законом Уголовный процессуальный кодекс дополняется разделом, в котором прописывается процедура и принципы взаимодействия с Международным уголовным судом.

"Международный уголовный суд - это авторитетный международный судебный орган. И более 140 стран являются сторонами Римского статута, на котором основывается деятельность этого суда, - отметил председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Усилили борьбу с агрессором и на медицинском фронте. Нардепы поддержали законопроект №7313, который ограничивает оборот произведенных в России и Беларуси лекарств.

Как пояснил глава профильного медицинского комитета Михаил Радуцкий, сейчас в Украине уже действует запрет на ввоз медицинских препаратов из России и Беларуси.

Однако через другие страны к нам все еще могут попасть препараты, произведенные на российских предприятиях международных фармацевтических компаний. Закон поможет это предотвратить, добавил он.

Депутаты также ввели наказание за оскорбление правоохранителей (законопроект № 5050-1): штраф 850-1700 грн за первое такое нарушение, 1700-5100 грн за повторное. До этого ответственность за такие действия не была четко определена.

За публичное оскорбление правоохранителей предлагают наказывать штрафом 340-680 грн или общественными работами на 12-30 часов.

Этот законопроект также усиливает ответственность за мелкое хулиганство - от 170 грн до 510 грн, а также вводит наказание за повторное такое правонарушение в течение года - 510-850 грн.

"В последнее время увеличивается количество случаев мелкого хулиганства - нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам. За это установлен штраф 51-119 грн и последний раз его пересматривали в 1997 году. Это ненормальная ситуация, ее надо менять", - пояснил инициатор законопроекта, заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник.