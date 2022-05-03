Заборона проросійських партій і заклик до США визнати РФ спонсором тероризму: які рішення ухвалила ВР

Законопроект про заборону проросійських партій підтримали 330 депутатів. За словами очільниці "Слуги народу" Олени Шуляк, заборонити можуть партії, програмні цілі або діяльність яких спрямовані на виправдовування чи заперечення збройної агресії проти України.

Зокрема, йдеться про намагання видати агресію РФ за внутрішньоукраїнський конфлікт, громадянську війну, заперечення тимчасової окупації частини території України.

"Також можуть заборонити діяльність партій, чия діяльність спрямована на прославляння чи виправдовування осіб, причетних до збройної агресії проти України, представників збройних формувань РФ та інших незаконних збройних формувань, зокрема шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди". Нарешті ми перестанемо толерувати в нашому політикумі "руський мір", який несе тільки розруху в Україні", - наголошує Олена Шуляк.

У зверненні до Конгресу США (постанова №7341) депутати закликали американців підтримати висновок щодо визнання рф державою-спонсором тероризму, посилювати санкції проти РФ та держав, що співпрацюють з нею та підтримують її терористичний режим, визнати так звані "ЛНР" та "ДНР", а також збройні сили рф терористичними організаціями.

Потерпілим від злочинів окупантів депутати надали змогу отримувати безоплатну правову допомогу (законопроєкт №7312). Зокрема - потерпілим від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, а також тим, хто зазнав катування або жорстокого поводження під час воєнних дій.

"За кожне насилля злочинці мають відповісти, і винні понесуть покарання. Для цього ми напрацювали механізм допомоги жертвам російських загарбників - не тільки моральної та фізичної, але і юридичної допомоги. Зараз важливо зібрати якомога більше свідчень про звірства російських солдатів, і безоплатна правова допомога потерпілим у цьому допоможе", - пояснила Шуляк.

Також юридичний супровід коштом держави отримають люди, які втратили документи, що підтверджують особу та громадянство України. Їм допоможуть оформити та отримати такі документи.

Щоб ефективніше розслідувати злочини РФ проти України, парламент ухвалив законопроєкт №7304 про співробітництво з Міжнародним кримінальним судом. Цим законом Кримінальний процесуальний кодекс доповнюється розділом, у якому прописується процедура та принципи взаємодії з Міжнародним кримінальним судом.

"Міжнародний кримінальний суд - це авторитетний міжнародний судовий орган. І понад 140 країн є сторонами Римського статуту, на якому ґрунтується діяльність цього суду, - зауважив голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Посилили боротьбу з агресором і на медичному фронті. Нардепи підтримали законопроект №7313, який обмежує обіг вироблених у Росії та Білорусі ліків.

Як пояснив очільник профільного медичного комітету Михайло Радуцький, зараз в Україні вже діє заборона на ввезення медичних препаратів із Росії та Білорусі.

Проте через інші країни до нас усе ще можуть потрапити препарати, вироблені на російських підприємствах міжнародних фармацевтичних компаній. Закон допоможе цьому запобігти, додав він.

Депутати також запровадили покарання за образу правоохоронців (законопроєкт № 5050-1): штраф 850-1700 грн за перше таке порушення, 1700-5100 грн за повторне. До цього відповідальність за такі дії не була чітко визначена.

За публічну образу правоохоронців пропонують карати штрафом 340-680 грн або ж громадськими роботами на 12-30 годин.

Цей законопроект також посилює відповідальність за дрібне хуліганство - від 170 грн до 510 грн, а також впроваджує покарання за повторне таке правопорушення протягом року - 510-850 грн.

"Останнім часом збільшується кількість випадків дрібного хуліганства - нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян. За це встановлено штраф 51-119 грн і останній раз його переглядали у 1997 році. Це ненормальна ситуація, її треба змінювати", - пояснив ініціатор законопроекту, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності В’ячеслав Медяник.