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Запрет продажи лекарств детям: Раде рекомендуют окончательно принять закон

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют запретить продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по законопроекту №5122.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата Рады.

Закон предлагает запретить продажу (реализацию, отпуск) аптечными учреждениями лекарств лицам в возрасте до 14 лет.

"Во время подготовки ко второму чтению народными депутатами было внесено 18 поправок и предложений, из которых предлагается учесть 10 поправок и 8 - отклонить. Комитет рекомендует принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, предложенной комитетом с необходимой технико-юридической доработкой", - указано в сообщении.

Напомним, в начале июня Рада приняла этот закон за основу.

Кроме того, в Украине планируют штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним. ВР приняла за основу соответствующий законопроект №5123-1.

Как писало РБК-Украина, ранее в лицее Боярки двое семиклассниц отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы выпили по 40 таблеток, в результате чего одна из них скончалась.

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