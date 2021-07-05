Заборона продажу ліків дітям: Раді рекомендують остаточно ухвалити закон

Верховній раді рекомендують заборонити продаж лікарських засобів неповнолітнім. Таку рекомендацію надав комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо законопроекту №5122.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Ради.
Закон пропонує заборонити продаж (реалізацію, відпуск) аптечними закладами ліків особам віком до 14 років.
"Під час підготовки до другого читання народними депутатами було внесено 18 поправок та пропозицій, із яких пропонується врахувати 10 поправок і 8 - відхилити. Комітет рекомендує прийняти законопроект у другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій комітетом з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на початку червня Рада ухвалила цей закон за основу.
Крім того, в Україні планують штрафувати за продаж ліків неповнолітнім. ВР схвалила за основу відповідний законопроект №5123-1.
Як писало РБК-Україна, раніше в ліцеї Боярки двоє семикласниць отруїлися медпрепаратом "Дротаверин". Школярки випили по 40 таблеток, у результаті чого одна з них померла.