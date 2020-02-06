Запрет приватизации "Центрэнерго": прокуратура открыла дело

Прокуратура Киева возбудила уголовное производство в отношении вынесения Хозяйственным судом незаконного решения о запрете приватизации "Центрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что решение о запрете Фонда государственного имущества Украины проводить приватизацию "Центрэнерго" принято несмотря на выводы Верховного суда.

"Указанное решение было принято судом вопреки правовых заключений Верховного суда, который уже выразил позицию по этому поводу, в частности, о том, что запрет проведения приватизации ПАО "Центрэнерго" противоречит требованиям процессуального законодательства и является мерой, несоразмерной с заявленными исковыми требованиями", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуратурой города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 375 УК Украины (Вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления).

Напомним, Хозяйственный суд Киева запретил Фонду госимущества продолжать процесс продажи компании "Центрэнерго". Согласно материалам суда, компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева добивалась повторного обеспечения иска к Фонду госимущества по делу о приватизации "Центрэнерго". Хозяйственный суд удовлетворил требование истца.

Как сообщало РБК-Украина, в Фонде госимущества Украины сомневаются в завершении приватизации "Центрэнерго" в 2020 году.

До этого премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что "Центренерго" одним из первых выставят на продажу.