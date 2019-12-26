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Приватизации "Центрэнерго" в 2020 году может не произойти, - председатель ФГИУ

Новости » Экономика     26.12.2019 - 23:03
Приватизации "Центрэнерго" в 2020 году может не произойти, - председатель ФГИУ
Фото: Дмитрий Сенниченко (uacrisis.org)

Сначала предприятие должно провести конкурс на должность советника

В Фонде госимущества Украины сомневаются в том, что приватизация "Центрэнерго" завершится в 2020 году. В частности, об этом сказал председатель Фонда Дмитрий Сенниченко в интервью'ю lb.ua.

По его словам, хотя это предприятие в приоритете на приватизацию и включено в перечень объектов большой приватизации, в "Центрэнерго" необходимо решить несколько важных вопросов.

"На данный момент там нет советника. Поэтому для начала мы должны объявить конкурс на эту должность. Думаю, с этим мы справимся уже в январе. Но, честно говоря, я не вижу перспектив приватизации "Центрэнерго" в 2020 году", - сказал Сенниченко.

Он добавил, что у Фонда есть общее задание от команды президента - ускорять процесс приватизации и делать его прозрачным.

"Это главная задача. И любых разговоров конкретно по "Центрэнерго" не было", - подчеркнул Сенниченко, отвечая на вопрос о возможных указаниях от председателя Офиса президента Андрея Богдана относительно этого объекта.

Напомним, недавно Минэкономразвития обнародовало Перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2019 - 2021 годах. В перечне 975 предприятий, среди которых, в частности, "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".

Чуть раньше, в ноябре 2019 года, прем'ер-министр Украины Алексей Гончарук отмечал, что компания "Центрэнерго" одна из первых в очереди на приватизацию, однако правительство хочет, чтобы компанию возглавил иностранец.

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