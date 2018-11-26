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Запрет перемещения людей с оккупированных территорий не планируется, - МинВОТ

Новости » Политика    26.11.2018 - 15:44
Запрет перемещения людей с оккупированных территорий не планируется, - МинВОТ
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Закон о военном положении не ограничивает передвижение людей

Решение о приостановке перемещения (курсирования) людей с оккупированных территорий не планируется. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Юрий Гримчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

"Насколько мне известно - нет. Теоретически, согласно закону о военном положении, вообще может быть ограничено передвижение людей. Но там нужны специальные положения. Вообще решение об остановке перемещения людей с оккупированных территорий не планируется", - сказал Гримчак.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела судов шесть военнослужащих были ранены.

Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ о указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения. Согласно документу, военное положение вводится на всей территории Украины с 14:00 26 ноября до 14:00 25 января 2019 года.

Одновременно президент внес в парламент проект закона об введение военного положения в Украине. Заседание Верховной рады по этому поводу состоится в 16:00.

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