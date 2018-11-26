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Заборона переміщення людей з окупованих територій не планується, - МінТОТ

Новини » Політика    26.11.2018 - 15:44
Заборона переміщення людей з окупованих територій не планується, - МінТОТ
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Закон про воєнний стан не обмежує пересування людей

Рішення про призупинення переміщення (курсування) людей з окупованих територій не планується. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

"Наскільки мені відомо - ні. Теоретично, згідно із законом про воєнний стан, взагалі може бути обмежено пересування людей. Але там потрібні спеціальні положення. Взагалі рішення про зупинку переміщення людей з окупованих територій не планується", - сказав Гримчак.

Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь по корабельної групи Військово-Морських Сил України. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. У ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені.

Президент України Петро Порошенко 26 листопада підписав указ про указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження воєнного стану. Згідно з документом, воєнний стан вводиться на всій території України з 14:00 26 листопада до 14:00 25 січня 2019 року.

Одночасно президент вніс до парламенту проект закону про введення воєнного стану в Україні. Засідання Верховної ради з цього приводу відбудеться о 16:00.

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