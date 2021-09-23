Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве оспорили в суде
В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск об отмене запрета на ночную продажу алкоголя в столице. Решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
Отмечается, что иск к Киевскому городскому совету подала Государственная регуляторная служба Украины. "Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице", - говорится в сообщении.
По мнению государственного регулятора, решение о запрете ночной продажи алкоголя в Киеве принималось с нарушением норм действующего законодательства и является недейственным механизмом регулирования хозяйственных и общественных отношений.
Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Напомним, в октябре 2018 года в Киеве вступило в силу решение городского совета о запрете продажи алкоголя в столичных магазинах с 23:00 до 10:00.
Ранее Киеврада уже принимала решения о запрете продажи алкоголя ночью, но их отменяли через суд.