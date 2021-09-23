ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве оспорили в суде

Новина українською →
Киев, Четверг 23 сентября 2021 23:28
Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве оспорили в суде Фото: суд рассмотрит иск об отмене запрета на ночную продажу алкоголя в Киеве (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск об отмене запрета на ночную продажу алкоголя в столице. Решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Отмечается, что иск к Киевскому городскому совету подала Государственная регуляторная служба Украины. "Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице", - говорится в сообщении.

По мнению государственного регулятора, решение о запрете ночной продажи алкоголя в Киеве принималось с нарушением норм действующего законодательства и является недейственным механизмом регулирования хозяйственных и общественных отношений.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, в октябре 2018 года в Киеве вступило в силу решение городского совета о запрете продажи алкоголя в столичных магазинах с 23:00 до 10:00.

Ранее Киеврада уже принимала решения о запрете продажи алкоголя ночью, но их отменяли через суд.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Окружной административный суд
NEWS
Кандидат в канцлеры от партии Меркель выступил за запуск "Северного потока-2"
Кандидат в канцлеры от партии Меркель выступил за запуск "Северного потока-2"
DAILY
Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги