Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве оспорили в суде

В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск об отмене запрета на ночную продажу алкоголя в столице. Решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК .

Отмечается, что иск к Киевскому городскому совету подала Государственная регуляторная служба Украины. "Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице", - говорится в сообщении.

По мнению государственного регулятора, решение о запрете ночной продажи алкоголя в Киеве принималось с нарушением норм действующего законодательства и является недейственным механизмом регулирования хозяйственных и общественных отношений.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.