Заборону на нічний продаж алкоголю в Києві оскаржили в суді

В Окружному адміністративному суді Києва зареєстровано позов про скасування заборони на нічний продаж алкоголю в столиці. Вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОАСК .

Зазначається, що позов до Київської міської ради подала Державна регуляторна служба України. "Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 року було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин у столиці", - йдеться у повідомленні.

На думку державного регулятора, рішення про заборону нічного продажу алкоголю в Києві приймалося з порушенням норм чинного законодавства і є недієвим механізмом регулювання господарських і суспільних відносин.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.