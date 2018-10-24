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Вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в Киеве в ночное время

Новости » Общество    24.10.2018 - 11:00
Иллюстративное фото (twitter.com)
Иллюстративное фото (twitter.com)

Ранее Киевский городской совет запретил реализацию алкоголя в магазинах Киева с 23:00 до 10:00

Решение о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 в Киеве вступило в силу. Соответствующее решение Киевсовета 24 октября опубликовано в коммунальной газете "Крещатик", передает РБК-Україна.

Решение касается о запрете торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах.

"Запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября Киеврада одобрила решение, которое предусматривает запрет продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00. За проголосовали 77 из 85 депутатов.

Согласно решению, запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых. Но он не будет распространяться на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания.

Ранее Киеврада уже принимала решения о запрете продажи алкоголя ночью, но их отменяли через суд.

В апреле президент Украины подписал принятый Верховной радой закон, который предоставляет органам местного самоуправления полномочия устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых.

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