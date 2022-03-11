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Заборона на імпорт та перешкоджання займу: США посилили санкції проти Росії

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П'ятниця 11 березня 2022 17:45
Заборона на імпорт та перешкоджання займу: США посилили санкції проти Росії Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки вкотре посилили санкції проти Російської Федерації. Цього ж разу заборонили імпорт на низку продукцій та заявили про подальше перешкоджання російським позикам у Світового банку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.

Які ж санкції були введені цього разу:

  • США заборонили імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів з Росії;
  • заборонили поставки прикрас до території агресора;
  • Штати, ЄС й G7 планують скасувати режим сприяння у торгівлі з Росією;
  • країни G7 перешкоджатимуть займам з боку агресора у Світового банку, МВФ.

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