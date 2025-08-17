Заправляли літак Путіна за готівку: Рубіо розповів про курйоз на Алясці

Рубіо запевнив, що усі санкції, які діяли під час вступу на посаду президента США Дональда Трампа, залишилися у недоторканості. Також залишився і вплив, який санкції вчиняють на Росію.

Через це під час зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі дійшло до курйозного моменту. Росіянам довелося платити за пальне для літака готівкою.

"Коли росіяни висадилися на Алясці, їм потрібно було заправитися. Їм довелося запропонувати заплатити готівкою за заправку своїх літаків, бо вони не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони стикаються з наслідками щодня", - зазначив Рубіо.