Заправляли самолет Путина за наличные: Рубио рассказал о курьезе на Аляске

Рубио заверил, что все санкции, которые действовали при вступлении в должность президента США Дональда Трампа, остались в неприкосновенности. Также осталось и влияние, которое санкции оказывают на Россию.

Из-за этого во время встречи Трампа и Путина в Анкоридже дошло до курьезного момента. Россиянам пришлось платить за топливо для самолета наличными.

"Когда россияне высадились на Аляске, им нужно было заправиться. Им пришлось предложить заплатить наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой. Они сталкиваются с последствиями ежедневно", - отметил Рубио.