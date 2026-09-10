Заправка вигоріла вщент. З'явилися фото атакованої АЗС "Укрнафти" у Києві

У Деснянському районі дрон упав на відкритій території неподалік 16-поверхового будинку, внаслідок чого загорілися автомобілі. Ще один безпілотник упав у Святошинському районі поблизу торговельного центру.

Крім того, Кличко повідомив, що у Голосіївському районі ворожий дрон впав на територію АЗС. Внаслідок атаки постраждали кілька людей.