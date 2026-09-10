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У Києві впав російський дрон, є пошкодження

09:55 10.09.2026 Чт
2 хв
Мер розповів, де саме це сталося
aimg Юлія Капітонова
У Києві впав російський дрон, є пошкодження Фото: У Києві впав ще один ворожий БпЛА (Getty Images)
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Вранці 10 вересня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Київ.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Інформація про падіння ворожого безпілотника з'явилася о 09:33.

За словами мера, це сталося у Голосіївському районі Києва.

Він також наголосив, що цього разу минулося без пожеж, жертв і постраждалих.

"У Голосіївському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджена нежитлова будівля. Без пожежі та постраждалих", - розповів Кличко.

Атаки РФ на Київ 9 вересня

Близько 13:00 стало відомо, що в Дніпровському районі внаслідок падіння БпЛА загорілася складська будівля.

За словами мера, також після влучання безпілотника почалася пожежа у 9-поверховому житловому будинку.

У Деснянському районі дрон упав на відкритій території неподалік 16-поверхового будинку. Внаслідок цього загорілися автомобілі.

Ще один безпілотник упав у Святошинському районі поблизу торговельного центру. Це сталося на відкритій території в лісі.

Станом на вечір було відомо, що кількість постраждалих у Києві зросла до 17 людей. Серед них - двоє дітей.

"Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень", - уточнив Кличко.

До речі, раніше стало відомо, як сили ППО відбивали нову нічну атаку РФ 10 вересня.

Окпім того, іноземні ЗМІ писали, що наразі Україна має два варіанти захисту від ворожої балістики.

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