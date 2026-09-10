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Заправка выгорела дотла. Появились фото атакованной АЗС "Укрнафты" в Киеве

11:52 10.09.2026 Чт
2 мин
Спасатели уже ликвидировали все пожары
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия вражеского удара по АЗС в Киеве (ГСЧС)

В результате атаки российских оккупантов на АЗС "Укрнафты" в Киеве в четверг, 10 сентября, ранены три человека, повреждена остановка и возникли несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели отметили, что в результате российского обстрела вспыхнули несколько пожаров.

"На месте удара загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании", - говорится в заявлении.

В ГСЧС рассказали, что после повторного попадания вспыхнули дизельные генераторы.

Фото: последствия вражеского удара по АЗС в Киеве (ГСЧС)

Спасатели добавили, что все пожары были ликвидированы.

Обновлено в 12:33

И.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко прокомментировал вражеский удар по АЗС "Укрнафты" в Киеве.

Он отметил, что в этой атаке нет никакого военного смысла. Федоренко заявил, что это банальный террор врага и попытка запугать людей.

"В соответствии с правилами безопасности, автозаправочный комплекс в момент воздушной тревоги не работал. Персонал и клиенты покинули территорию АЗК. К сожалению, есть информация о пострадавших среди людей, которые находились рядом с АЗК", - говорится в его заявлении.

Обстрел Киева 10 сентября

Напомним, сегодня утром российские оккупанты совершили новую атаку на Киев. В Голосеевском районе в результате падения вражеского дрона повреждено нежилое здание, обошлось без пожара и пострадавших.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе в результате падения беспилотника загорелось складское здание. По его словам, после попадания беспилотника начался пожар в 9-этажном жилом доме.

В Деснянском районе дрон упал на открытой территории недалеко от 16-этажного дома, в результате чего загорелись автомобили. Еще один беспилотник упал в Святошинском районе вблизи торгового центра.

Кроме того, Кличко сообщил, что в Голосеевском районе вражеский дрон упал на территорию АЗС. В результате атаки пострадали несколько человек.

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