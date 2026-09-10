Заправка выгорела дотла. Появились фото атакованной АЗС "Укрнафты" в Киеве

Спасатели отметили, что в результате российского обстрела вспыхнули несколько пожаров.

"На месте удара загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании", - говорится в заявлении.

В ГСЧС рассказали, что после повторного попадания вспыхнули дизельные генераторы.

Фото: последствия вражеского удара по АЗС в Киеве (ГСЧС)

Спасатели добавили, что все пожары были ликвидированы.

Обновлено в 12:33

И.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко прокомментировал вражеский удар по АЗС "Укрнафты" в Киеве.

Он отметил, что в этой атаке нет никакого военного смысла. Федоренко заявил, что это банальный террор врага и попытка запугать людей.

"В соответствии с правилами безопасности, автозаправочный комплекс в момент воздушной тревоги не работал. Персонал и клиенты покинули территорию АЗК. К сожалению, есть информация о пострадавших среди людей, которые находились рядом с АЗК", - говорится в его заявлении.

Обстрел Киева 10 сентября

Напомним, сегодня утром российские оккупанты совершили новую атаку на Киев. В Голосеевском районе в результате падения вражеского дрона повреждено нежилое здание, обошлось без пожара и пострадавших.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе в результате падения беспилотника загорелось складское здание. По его словам, после попадания беспилотника начался пожар в 9-этажном жилом доме.