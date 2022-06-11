Из Запорожья сегодня открыли "зеленый" коридор для выезда на захваченные территории
Из Запорожья сегодня, 11 июня, открыли зеленый коридор для выезда на временно оккупированные территории области. Выехать можно только на собственном автотранспорте.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу Запорожской ОВА в Telegram.
"Сегодня, 11 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", - говорится в сообщении.
В Запорожье уже сформирована колонна из автомобилей. Сейчас желающие ждут разрешения для выезда.
Отмечается, что работу коридора могут ограничить в случае обстрелов.
"Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно", - добавили в ОВА.
Напомним, что в Запорожской области ввели затяжной комендантский час в оккупированных районах.
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