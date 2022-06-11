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Из Запорожья сегодня открыли "зеленый" коридор для выезда на захваченные территории

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Запорожье, Суббота 11 июня 2022 11:36
Из Запорожья сегодня открыли "зеленый" коридор для выезда на захваченные территории Фото: на оккупированные территории Запорожской области открыли зеленый коридор (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из Запорожья сегодня, 11 июня, открыли зеленый коридор для выезда на временно оккупированные территории области. Выехать можно только на собственном автотранспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу Запорожской ОВА в Telegram.

"Сегодня, 11 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", - говорится в сообщении.

В Запорожье уже сформирована колонна из автомобилей. Сейчас желающие ждут разрешения для выезда.

Отмечается, что работу коридора могут ограничить в случае обстрелов.

"Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно", - добавили в ОВА.

Напомним, что в Запорожской области ввели затяжной комендантский час в оккупированных районах.

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