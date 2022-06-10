Запорожская область вводит затяжной комендантский час в оккупированных районах
В четырех оккупированных районах Запорожской области на ближайшие выходные вводится затяжной комендантский час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.
Сообщается, что с учетом активных боевых действий и угрозы для безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы вводится кмендантский час с 22:00 11 июня до 05:00 13 июня 2022 года.
Такой комендантский час вводится на территории следующих районов Запорожской области:
- Васильевского
- Бердянского
- Мелитопольского
- Пологовского
Отметим, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.
"Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям", - добавили в ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что Черниговская область сократила время комендантского часа, который теперь длится с 23:00 до 04:00.
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