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Запорожская область вводит затяжной комендантский час в оккупированных районах

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Запорожская область, Пятница 10 июня 2022 16:51
Запорожская область вводит затяжной комендантский час в оккупированных районах Фото: украинская власть ввела затяжной комендантский час в оккупации (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В четырех оккупированных районах Запорожской области на ближайшие выходные вводится затяжной комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

Сообщается, что с учетом активных боевых действий и угрозы для безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы вводится кмендантский час с 22:00 11 июня до 05:00 13 июня 2022 года.

Такой комендантский час вводится на территории следующих районов Запорожской области:

  • Васильевского
  • Бердянского
  • Мелитопольского
  • Пологовского

Отметим, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.

"Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям", - добавили в ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что Черниговская область сократила время комендантского часа, который теперь длится с 23:00 до 04:00.

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Запорожская область Комендантский час
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