Із Запоріжжя сьогодні відкрили "зелений" коридор для виїзду на захоплені території

Із Запоріжжя сьогодні, 11 червня, відкрили зелений коридор для виїзду на тимчасово окуповані території області. Виїхати можна лише на власному автотранспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу Запорізької ОВА в Telegram.

"Сьогодні, 11 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру", - йдеться у повідомленні. У Запоріжжі вже сформована колона з автомобілів. Наразі бажаючі чекають дозволу для виїзду. Зазначається, що роботу коридору можуть обмежити у разу обстрілів. "Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - додали в ОВА.