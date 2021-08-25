"Запорожсталь" установила флаг Украины на вантовом мосту в Запорожье

Ко Дню Государственного флага и в честь 30-летия Независимости Украины комбинат "Запорожсталь" группы "Метинвест" установил национальный флаг на вантовом мосту в Запорожье, который строится в рамках программы "Большое строительство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Огромный стяг расположен на пилоне моста на самой высокой точке над р. Днепр - в 95 м от поверхности воды.

"К 30-му Дню Независимости Украины металлургам "Запорожстали" хотелось преподнести городу особый подарок. Мы установили огромнейший государственный флаг на главный пилон вантового моста посреди Днепра, который видно из многих точек города, что олицетворяет нашу поддержку страны в строительстве и укреплении сильной независимой Украины", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

К главным государственным праздникам проектно-конструкторское бюро комбината "Запорожсталь" разработало специальный проект по установке флага Украины на пилон строящегося вантового моста. Специально для установки был пошит флаг размером 41х27 м. Учитывая особые ветровые нагрузки, которые испытывают конструкции над рекой, по всей площади флага прошиты специальные стропы и сделаны воздушные клапаны, чтобы снизить парусность и сохранить его целостность.

Совместно со строительной компанией "Onur" и группой монтажников-высотников компании "Промальпинизм", полотно флага общей площадью 1100 кв.м, закрепленное на специальной монтажной металлической балке, подняли на пилон и надежно закрепили. Включая подготовительный этап, монтаж уникальной конструкции длился около трех дней.

Также традиционно к празднику гендиректор комбината поднял государственный флаг на самой высокой точке "Запорожстали" - колошнике доменной печи №3 на высоте 85 м. Обновлены государственные флаги на всех административных зданиях предприятия, дополнительно установлены национальные флаги на главных пешеходных проходных предприятия.