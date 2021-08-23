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Зеленский открыл в Черкасской области арт-объект "Сердце Украины"

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Черкассы, Понедельник 23 августа 2021 17:24
Зеленский открыл в Черкасской области арт-объект "Сердце Украины" Фото: Зеленский на открытии арт-объекта "Сердце Украины" в Черкасской области (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в праздновании Дня государственного флага в Черкасской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение официального сайта президента.

Торжества состоялись в селе Марьяновка Черкасской области, где был открыт созданный специально к 30-летию Независимости арк-комплекс "Географический центр - сердце Украины".

Рядом с арт-комплектом, по информации Черкасской ОГА, поднят на флагшток государственный флаг размером 9 на 13 м. В честь поднятия флага прозвучали 10 орудийных залпов.

Флагштоки на Черкасчине и в других регионах Украины были созданы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимаем его именно здесь - в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположены 25 стальных крыльев, что олицетворяют наши 24 области и наш Крым. Это действительно символ того, что подниматься вверх и быть на высоте намного легче вместе", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский открыл в Черкасской области арт-объект &quot;Сердце Украины&quot;

Президент вспомнил всех, чьими стараниями флаг страны вызывает гордость: военных, которые освобождали десятки городов и сел на Донбассе, тех, кто помогал бороться с коронавирусом в Италии, тушить лесные пожары в Турции и Греции, спортсменов, благодаря которым он поднимается на Олимпиадах, и других украинцев. Глава государства подчеркнул, что чтобы укреплять силу флага и независимости Украины, совсем не обязательно делать что-то громко и публично, достаточно просто "быть украинцем".

Одновременно государственные флаги были подняты по всех регионах Украины, где в рамках национальной программы «Большая стройка» также были сооружены специальные флагштоки. Сине-желтыми цветами подсветили ряд зданий, в частности фасады Верховной Рады, Национальной оперы, дворца «Украина», ЦУМа, ТРЦ «Гулливер» в Киеве.

Президент вспомнил всех, чьими стараниями флаг страны вызывает гордость: военных, которые освобождали десятки городов и сел на Донбассе, тех, кто помогал бороться с коронавирусом в Италии, тушить лесные пожары в Турции и Греции, спортсменов, благодаря которым он поднимается на Олимпиадах, и других украинцев. Глава государства подчеркнул, что чтобы укреплять силу флага и независимости Украины, совсем не обязательно делать что-то громко и публично, достаточно просто "быть украинцем".

Одновременно государственные флаги были подняты по всех регионах Украины, где в рамках национальной программы "Большая стройка" также были сооружены специальные флагштоки. Сине-желтыми цветами подсветили ряд зданий, в частности фасады Верховной Рады, Национальной оперы, дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в Киеве.

К 30-летию независимости Украины в цвета нашего национального флага также "закрасят" Ниагарский водопад на границе Канады и США и здание Совета Европы в Страсбурге.

Как сообщалось, в рамках "Большой стройки" в Николаеве в День Государственного Флага подняли самый большой в области государственный флаг на новопостроенный флагшток высотой 72 метра.

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День государственного флага Большая стройка
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