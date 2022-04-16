На Запорожскую АЭС прибыла еще одна бригада из "Росатома", - Энергоатом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Работники Энергоатома на этот факт отреагировали кратко и эмоционально: Горбунова, Лихачева (гендиректора Росатома) и иже с ними послали за российским кораблем "Москва" - пока целы", - сообщили в заметке.

Сообщается, что атомщики из РФ приехали на замену предыдущей бригаде.

"На Запорожскую атомную электростанцию прибыла дежурная бригада росатомовских "туристов" во главе с главным инженером ростовской АЭС Андреем Горбуновым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада прибыла во главе с инженером ростовской АЭС Андреем Горбуновым.

Ранее мы сообщали, что на Запорожскую АЭС приедут пропагандисты из России, которые выдают себя за журналистов.

Также мы писали, что на Чернобыльской АЭС провели вторую с начала оккупации станции ротацию персонала.

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