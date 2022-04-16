На Запорожскую АЭС прибыла еще одна бригада из "Росатома", - Энергоатом

На Запорожскую АЭС, которую временно контролируют оккупанты, прибыла дежурная бригада сотрудников "Росатома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
Отмечается, что бригада прибыла во главе с инженером ростовской АЭС Андреем Горбуновым.
"На Запорожскую атомную электростанцию прибыла дежурная бригада росатомовских "туристов" во главе с главным инженером ростовской АЭС Андреем Горбуновым", - говорится в сообщении.
Сообщается, что атомщики из РФ приехали на замену предыдущей бригаде.
"Работники Энергоатома на этот факт отреагировали кратко и эмоционально: Горбунова, Лихачева (гендиректора Росатома) и иже с ними послали за российским кораблем "Москва" - пока целы", - сообщили в заметке.
Ранее мы сообщали, что на Запорожскую АЭС приедут пропагандисты из России, которые выдают себя за журналистов.
Также мы писали, что на Чернобыльской АЭС провели вторую с начала оккупации станции ротацию персонала.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!