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На Запорожскую АЭС приедут пропагандисты из России, которые выдают себя за журналистов, - Энергоатом

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Понедельник 04 апреля 2022 17:30
На Запорожскую АЭС приедут пропагандисты из России, которые выдают себя за журналистов, - Энергоатом Запорожская АЭС (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня на Запорожскую АЭС приедет около 20 пропагандистов из России, которые выдают себя за журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Сообщается, что россияне собираются снимать для росТВ видео с якобы спокойным и безопасным рабочим процессом.

"Каратели требуют от наших атомщиков предоставлять для российских журналистов комментарии о счастливой жизни под оккупацией, но те отказываются и посылают россиян вслед за их кораблем", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинские АЭС переводят в парижский Центр.

Также мы писали, что на Запорожской АЭС 11 сотрудников Росатома.

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Запорожская АЭС
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