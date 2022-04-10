На Чернобыльской АЭС провели вторую с начала оккупации станции ротацию персонала

На Чернобыльской АЭС удалось провести вторую с начала оккупации российскими войсками станции ротацию персонала. В Славутич вернулись 51 сотрудник, из них 11 работавших еще с 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"09 апреля в город Славутич вернулся 51 сотрудник Чернобыльской АЭС, из тех, которые работали на площадке станции во время ее оккупации войсками российской федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среди вернувшихся:

40 работников, которые 20 марта согласились поехать на оккупированную станцию для ротации

11 работников, работавших на станции с 23 февраля (в общей сложности их смена вместо 12 часов длилась более 1000).

Известно, что двое работников, которые находились на станции с 23 февраля, отправлены по месту жительства в освобожденный от оккупантов Иванковского района.

Сейчас на площадке Чернобыльской АЭС нет ни одного человека из тех, что были на станции в момент ее захвата.

"С самого начала войны промышленная площадка ЧАЭС отрезана от города Славутич. Автомобильные мосты уничтожены, а железнодорожный маршрут через республику Беларусь - недоступен. Администрация и ответственные подразделения ГСП ЧАЭС ищут альтернативные пути сделать ротацию персонала регулярной и максимально безопасной", - добавляют в сообщении.

Напомним, 20 марта на Чернобыльской АЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей. Работники находились на рабочих местах в течение 600 часов

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.